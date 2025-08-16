https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035772151.html

Путин и Трамп запустили жизненно важный процесс, заявил премьер Словакии

БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп запустили на Аляске жизненно важный процесс, ближайшие дни покажут, поддержит ли его Европа, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Президенты запустили на Аляске жизненно важный процесс. Этот процесс является сейчас большой ловушкой для Европейского союза. Самые ближайшие дни покажут, поддержат ли большие игроки в (Европейском) союзе этот процесс и будут вести украинский конфликт к быстрому завершению, или будет продолжаться провальная европейская стратегия попробовать ослабить РФ через этот конфликт", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* в субботу.По словам Фицо, конфликт на Украине имеет свои исторические корни и необходимо говорить о гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы.“Встреча президентов Трампа и Путина официально запустила стандартизацию отношений между США и РФ. Мы в партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") давно говорим о необходимости стандартизировать отношения между Европейским союзом и РФ, в этом сейчас в Европейском союзе не заинтересованы”, - заключил премьер Словакии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

