Лидеры ЕС выпустили совместное заявление после встречи Путина и Трампа

Лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

