Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035760533.html
Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле
Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле - РИА Новости, 16.08.2025
Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле
Турция пока не имеет конкретики по дате и месту очередного раунда консультаций РФ и США по "раздражителям", Стамбул может вновь принять встречу, но локацию... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:14:00+03:00
2025-08-16T11:14:00+03:00
в мире
россия
сша
стамбул
александр дарчиев
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Турция пока не имеет конкретики по дате и месту очередного раунда консультаций РФ и США по "раздражителям", Стамбул может вновь принять встречу, но локацию выбирают стороны, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Пока нет никакой конкретики",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте переговоров. На уточняющий вопрос о том, может ли Стамбул вновь стать местом переговоров, источник отметил, что стороны сами выбирают локацию. "Такая вероятность есть, но место переговоров выбирают стороны",- сказал он. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
https://ria.ru/20250816/rubio-2035753032.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_91d0b86d85aac2d69086ae20e2467954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, сергей рябков
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, Сергей Рябков
Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле

Стамбул может вновь принять встречу России и США по раздражителям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Турция пока не имеет конкретики по дате и месту очередного раунда консультаций РФ и США по "раздражителям", Стамбул может вновь принять встречу, но локацию выбирают стороны, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Пока нет никакой конкретики",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте переговоров.
На уточняющий вопрос о том, может ли Стамбул вновь стать местом переговоров, источник отметил, что стороны сами выбирают локацию.
"Такая вероятность есть, но место переговоров выбирают стороны",- сказал он.
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
России и США предстоит долгий путь, заявил Рубио
10:03
 
В миреРоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала