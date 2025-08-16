Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035760533.html
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Турция пока не имеет конкретики по дате и месту очередного раунда консультаций РФ и США по "раздражителям", Стамбул может вновь принять встречу, но локацию выбирают стороны, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Пока нет никакой конкретики",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте переговоров. На уточняющий вопрос о том, может ли Стамбул вновь стать местом переговоров, источник отметил, что стороны сами выбирают локацию. "Такая вероятность есть, но место переговоров выбирают стороны",- сказал он. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
