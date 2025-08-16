https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035760533.html

Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле

Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле - РИА Новости, 16.08.2025

Источник рассказал о возможной встрече России и США в Стамбуле

Турция пока не имеет конкретики по дате и месту очередного раунда консультаций РФ и США по "раздражителям", Стамбул может вновь принять встречу, но локацию... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:14:00+03:00

2025-08-16T11:14:00+03:00

2025-08-16T11:14:00+03:00

в мире

россия

сша

стамбул

александр дарчиев

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Турция пока не имеет конкретики по дате и месту очередного раунда консультаций РФ и США по "раздражителям", Стамбул может вновь принять встречу, но локацию выбирают стороны, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Пока нет никакой конкретики",- заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте переговоров. На уточняющий вопрос о том, может ли Стамбул вновь стать местом переговоров, источник отметил, что стороны сами выбирают локацию. "Такая вероятность есть, но место переговоров выбирают стороны",- сказал он. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

https://ria.ru/20250816/rubio-2035753032.html

россия

сша

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, сергей рябков