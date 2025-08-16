Рейтинг@Mail.ru
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios
10:23 16.08.2025
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios
владимир зеленский
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник", - написал Равид в социальной сети X.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник", - написал Равид в социальной сети X.
