https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035754957.html
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios - РИА Новости, 16.08.2025
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios
Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:23:00+03:00
2025-08-16T10:23:00+03:00
2025-08-16T10:26:00+03:00
владимир зеленский
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c26f08347e15531139f1843113ea2789.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом уже в понедельник, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Зеленский планирует приехать на встречу с президентом Трампом в Вашингтон уже в понедельник", - написал Равид в социальной сети X.
https://ria.ru/20250816/sdelka-2035727456.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c0be446aa48be769294b3edc52513a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
Владимир Зеленский, В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios
Axios: Зеленский планирует в понедельник приехать в США на встречу с Трампом