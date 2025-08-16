https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035752201.html
Медведев назвал первые результаты саммита на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч РФ-США на высшем уровне, без ультиматумов и угроз."Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз", - написал он в Telegram-канале.
