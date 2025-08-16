https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035752201.html

Медведев назвал первые результаты саммита на Аляске

Медведев назвал первые результаты саммита на Аляске

Медведев назвал первые результаты саммита на Аляске

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч РФ-США на высшем уровне, без...

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске восстановление полноценного механизма встреч РФ-США на высшем уровне, без ультиматумов и угроз."Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз", - написал он в Telegram-канале.

