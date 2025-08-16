https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035746646.html

СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа

СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа

Европейских лидеров охватила тревога из-за будущего Украины после российско-американского саммита, пишет индийская газета Hindustan Times. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейских лидеров охватила тревога из-за будущего Украины после российско-американского саммита, пишет индийская газета Hindustan Times."Саммит состоялся без участия президента Украины Владимира Зеленского, который не был приглашен, что вызвало обеспокоенность в Европе по поводу того, что Вашингтон и Москва могут попытаться определить будущее Украины без участия Киева", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.

