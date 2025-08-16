https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035746646.html
СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа
СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа
Европейских лидеров охватила тревога из-за будущего Украины после российско-американского саммита, пишет индийская газета Hindustan Times. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16
2025-08-16T09:18:00+03:00
2025-08-16T09:18:00+03:00
в мире
украина
европа
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейских лидеров охватила тревога из-за будущего Украины после российско-американского саммита, пишет индийская газета Hindustan Times."Саммит состоялся без участия президента Украины Владимира Зеленского, который не был приглашен, что вызвало обеспокоенность в Европе по поводу того, что Вашингтон и Москва могут попытаться определить будущее Украины без участия Киева", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.
украина
европа
СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа
