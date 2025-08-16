Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президенты России и США выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Главное — в материале РИА Новости.
Заявления Путина
«
"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела".
- Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы.
- С обеих сторон был настрой на результат.
«
"Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки".
- Российский лидер надеется, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.
- У Москвы и Вашингтона много интересных направлений для совместной работы.
- Актуально взаимодействие двух стран в Арктике.
- России и США есть что предложить друг другу в сферах торговли, энергетики, технологий и космоса.
Заявления Трампа
- Трамп поблагодарил Путина и всю его команду за прошедшие переговоры.
- По итогам встречи достигнут огромный прогресс.
- Президент США допустил, что приедет в Москву.
- Удалось согласовать многие пункты по украинскому конфликту, но по некоторым из них все еще нет договоренностей.
- Трамп надеется на проведение продуктивных встреч между США и Россией в будущем.
«
"Мы собираемся остановить кровопролитие <...> И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся".