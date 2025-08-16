Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске
02:13 16.08.2025 (обновлено: 15:09 16.08.2025)
Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске
Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске
Президенты России и США выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президенты России и США выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела"."Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки".Заявления Трампа&quot;Мы собираемся остановить кровопролитие &lt;...&gt; И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся&quot;. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президенты России и США выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Путина

"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы.
  • С обеих сторон был настрой на результат.
"Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Российский лидер надеется, что достигнутые с Трампом понимания откроют дорогу к миру на Украине.
  • У Москвы и Вашингтона много интересных направлений для совместной работы.
  • Актуально взаимодействие двух стран в Арктике.
  • России и США есть что предложить друг другу в сферах торговли, энергетики, технологий и космоса.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Западные СМИ активно освещают саммит президентов России и США
00:46

Заявления Трампа

  • Трамп поблагодарил Путина и всю его команду за прошедшие переговоры.
  • По итогам встречи достигнут огромный прогресс.
  • Президент США допустил, что приедет в Москву.
  • Удалось согласовать многие пункты по украинскому конфликту, но по некоторым из них все еще нет договоренностей.
  • Трамп надеется на проведение продуктивных встреч между США и Россией в будущем.
"Мы собираемся остановить кровопролитие <...> И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
