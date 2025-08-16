https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035694001.html

Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске

Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Путин и Трамп подвели итоги встречи в узком составе на Аляске

Президенты России и США выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президенты России и США выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела"."Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки".Заявления Трампа"Мы собираемся остановить кровопролитие <...> И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся". Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

Полное заявление Путина по Украине по итогам переговоров с Трампом

"Вполне возможно": момент с пресс-конференции, где обсуждался визит Трампа в Москву

