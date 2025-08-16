https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035682490.html
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам встречи. Прямая трансляция
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам встречи. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.08.2025
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам встречи. Прямая трансляция
Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:54:00+03:00
2025-08-16T01:54:00+03:00
2025-08-16T02:30:00+03:00
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
в мире
Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035696109_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a65ff54b2c6efd4cc782832d04f68c76.jpg
Полная запись пресс-конференции Путина и Трампа
Полная запись пресс-конференции Путина и Трампа
2025-08-16T01:54
true
PT12M32S
владимир путин, россия, сша, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, в мире, видео
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам встречи. Прямая трансляция
Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи.
2025-08-16T01:54
true
PT12M32S
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам встречи. Прямая трансляция
Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи.