Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив украинский бронетранспортер с пехотой под Константиновкой,... РИА Новости, 16.08.2025

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив украинский бронетранспортер с пехотой под Константиновкой, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожен БТР M113 производства США, при помощи которого подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава", - рассказали в пресс-центре. Отмечается что, бронетранспортер противника был замечен еще на выезде из Кондратовки и уничтожен вместе с пехотой FPV-дронами подразделением специального назначения "Южной" группировки.

донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф