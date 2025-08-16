Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 16.08.2025
Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали ротацию ВСУ
Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали ротацию ВСУ
Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив украинский бронетранспортер с пехотой под Константиновкой,... РИА Новости, 16.08.2025
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив украинский бронетранспортер с пехотой под Константиновкой, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожен БТР M113 производства США, при помощи которого подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава", - рассказали в пресс-центре. Отмечается что, бронетранспортер противника был замечен еще на выезде из Кондратовки и уничтожен вместе с пехотой FPV-дронами подразделением специального назначения "Южной" группировки.
РИА Новости
Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали ротацию ВСУ

ВС РФ уничтожили американский бронетранспортер с пехотой ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск в ДНР сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив украинский бронетранспортер с пехотой под Константиновкой, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожен БТР M113 производства США, при помощи которого подразделения ВСУ пытались провести ротацию личного состава", - рассказали в пресс-центре.
Отмечается что, бронетранспортер противника был замечен еще на выезде из Кондратовки и уничтожен вместе с пехотой FPV-дронами подразделением специального назначения "Южной" группировки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России
