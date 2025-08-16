https://ria.ru/20250816/vlasti-2035985730.html
Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России"
Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России" - РИА Новости, 18.08.2025
Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России"
Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России" в Индии в этом году, рассказал РИА Новости президент индийского... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-16T18:56:00+03:00
2025-08-16T18:56:00+03:00
2025-08-18T08:56:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России" в Индии в этом году, рассказал РИА Новости президент индийского культурно-национального центра "Сита", основатель фестиваля "День Индии" Сэмми Котвани. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. "Правительство Москвы уже договаривается с правительством Дели, и, если успеем, "День России" в этом году проведем там (в Индии - ред.)", - заявил он. Котвани отметил, что граждане Индии заинтересованы в российской культуре, поэтому такой фестиваль "обязательно надо делать". "Я думаю, что в этом году будет первый "День России" в Индии", - заключил Котвани. По его словам, в это году ожидается рекордное посещение. Ранее организаторы фестиваля сообщили, что более 700 тысяч человек побывали в четверг на открытии мероприятия. "Суббота - самый масштабный день. В этому году народу больше, чем в прошлом году", - сказал Котвани. Он отметил, что популярность фестиваля объясняется любовью россиян к другим культурам. "Здесь атмосфера есть, люди приходят за живой атмосферой, они ее любят", - заключил он. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Власти Москвы и Дели ведут переговоры о проведении фестиваля "День России" в Индии в этом году, рассказал РИА Новости президент индийского культурно-национального центра "Сита", основатель фестиваля "День Индии" Сэмми Котвани.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве
в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии
, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией
. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
"Правительство Москвы уже договаривается с правительством Дели
, и, если успеем, "День России" в этом году проведем там (в Индии - ред.)", - заявил он.
Котвани
отметил, что граждане Индии заинтересованы в российской культуре, поэтому такой фестиваль "обязательно надо делать". "Я думаю, что в этом году будет первый "День России" в Индии", - заключил Котвани.
По его словам, в это году ожидается рекордное посещение. Ранее организаторы фестиваля сообщили, что более 700 тысяч человек побывали в четверг на открытии мероприятия.
"Суббота - самый масштабный день. В этому году народу больше, чем в прошлом году", - сказал Котвани.
Он отметил, что популярность фестиваля объясняется любовью россиян к другим культурам.
"Здесь атмосфера есть, люди приходят за живой атмосферой, они ее любят", - заключил он.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.