https://ria.ru/20250816/virusy-2035660734.html
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы - РИА Новости, 16.08.2025
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы
Вирусы в смартфонах нередко маскируются под популярные приложения. Как их обнаружить и удалить самому, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:15:00+03:00
2025-08-16T03:15:00+03:00
2025-08-16T09:45:00+03:00
технологии
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
смартфоны
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035751253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff67633eff1531f8923d4cf541aeacd9.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вирусы в смартфонах нередко маскируются под популярные приложения. Как их обнаружить и удалить самому, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.“В 2025 году особенно важно обращать внимание на приложения, которые запрашивают слишком много разрешений, имеют подозрительные отзывы и низкий рейтинг, а также на приложения, полученные из непроверенных источников”, — предупредил он.Если телефон вдруг начал сам по себе включаться и выключаться, перегреваться, разряжаться, а расход интернет-трафика резко вырос, вероятно, в устройстве поселился вирус.Чтобы избавиться от него, нужно удалить все ненужные приложения, а у оставшихся почистить кэш и отключить лишние права. Можно использовать антивирусы, а если это не помогает, приходится сбросить телефон до заводских настроек. Данные при этом будут потеряны, поэтому лучше сделать резервную копию самого необходимого, заключил Тимофеев.
https://ria.ru/20250714/opasnost-2028914442.html
https://ria.ru/20250629/prodazha-2025970026.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035751253_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_65ad9b796b15d20e46e87e3c7e9a44ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, смартфоны, общество
Технологии, Александр Тимофеев, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Смартфоны, Общество
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы
Доцент Тимофеев: вирусы в смартфонах маскируются под популярные приложения.