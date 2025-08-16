Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы
03:15 16.08.2025 (обновлено: 09:45 16.08.2025)
Эксперт объяснил, как проверить смартфон на вирусы
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вирусы в смартфонах нередко маскируются под популярные приложения. Как их обнаружить и удалить самому, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.“В 2025 году особенно важно обращать внимание на приложения, которые запрашивают слишком много разрешений, имеют подозрительные отзывы и низкий рейтинг, а также на приложения, полученные из непроверенных источников”, — предупредил он.Если телефон вдруг начал сам по себе включаться и выключаться, перегреваться, разряжаться, а расход интернет-трафика резко вырос, вероятно, в устройстве поселился вирус.Чтобы избавиться от него, нужно удалить все ненужные приложения, а у оставшихся почистить кэш и отключить лишние права. Можно использовать антивирусы, а если это не помогает, приходится сбросить телефон до заводских настроек. Данные при этом будут потеряны, поэтому лучше сделать резервную копию самого необходимого, заключил Тимофеев.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вирусы в смартфонах нередко маскируются под популярные приложения. Как их обнаружить и удалить самому, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
“В 2025 году особенно важно обращать внимание на приложения, которые запрашивают слишком много разрешений, имеют подозрительные отзывы и низкий рейтинг, а также на приложения, полученные из непроверенных источников”, — предупредил он.
Если телефон вдруг начал сам по себе включаться и выключаться, перегреваться, разряжаться, а расход интернет-трафика резко вырос, вероятно, в устройстве поселился вирус.
Чтобы избавиться от него, нужно удалить все ненужные приложения, а у оставшихся почистить кэш и отключить лишние права. Можно использовать антивирусы, а если это не помогает, приходится сбросить телефон до заводских настроек. Данные при этом будут потеряны, поэтому лучше сделать резервную копию самого необходимого, заключил Тимофеев.
