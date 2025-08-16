https://ria.ru/20250816/uspekh-2035708152.html
"Попытки провалились": СМИ рассказали, чем закончился саммит на Аляске
2025-08-16T03:07:00+03:00
2025-08-16T03:07:00+03:00
2025-08-16T08:51:00+03:00
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовала провал попыток Запада изолировать Россию и стала дипломатической победой Москвы, пишет Reuters.“Для Путина само проведение саммита — большая победа, которую он может представить в доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию провалились”, — пишет агентство.Таким образом, подчеркивается в материале, Москва вновь занимает свое законное место на вершине международной дипломатии.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
