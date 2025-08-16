Рейтинг@Mail.ru
"Попытки провалились": СМИ рассказали, чем закончился саммит на Аляске
03:07 16.08.2025 (обновлено: 08:51 16.08.2025)
"Попытки провалились": СМИ рассказали, чем закончился саммит на Аляске
"Попытки провалились": СМИ рассказали, чем закончился саммит на Аляске
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовала провал попыток Запада изолировать Россию и стала дипломатической победой Москвы, пишет...
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовала провал попыток Запада изолировать Россию и стала дипломатической победой Москвы, пишет Reuters.“Для Путина само проведение саммита — большая победа, которую он может представить в доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию провалились”, — пишет агентство.Таким образом, подчеркивается в материале, Москва вновь занимает свое законное место на вершине международной дипломатии.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
"Попытки провалились": СМИ рассказали, чем закончился саммит на Аляске

Reuters: встреча Путина и Трампа в Анкоридже стала победой России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ознаменовала провал попыток Запада изолировать Россию и стала дипломатической победой Москвы, пишет Reuters.
“Для Путина само проведение саммита — большая победа, которую он может представить в доказательство того, что многолетние попытки Запада изолировать Россию провалились”, — пишет агентство.
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
Таким образом, подчеркивается в материале, Москва вновь занимает свое законное место на вершине международной дипломатии.
Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также президенты предварительно договорились о новой встрече.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
