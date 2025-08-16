https://ria.ru/20250816/ukraina-2035807375.html

Попытка мобилизовать украинца обернулась неожиданностью для военкома

Попытка мобилизовать украинца обернулась неожиданностью для военкома - РИА Новости, 16.08.2025

Попытка мобилизовать украинца обернулась неожиданностью для военкома

Попытка сотрудников ТЦК мобилизовать жителя в украинском городе Ровно закончилась для них бегством, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Попытка сотрудников ТЦК мобилизовать жителя в украинском городе Ровно закончилась для них бегством, пишет издание "Страна.ua".На кадрах видео сотрудники военкомата приближаются к мужчине и пытаются его окружить. Украинец одним ударом валит с ног одного из работников ТЦК и резко разворачивается к другим. Те, в свою очередь, бросаются врассыпную.За одним из сотрудников ТЦК мужчина продолжил погоню вдоль дороги.В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

