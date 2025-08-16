Рейтинг@Mail.ru
Экс-подполковник СБУ рассказал об усталости украинских военных
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 16.08.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал об усталости украинских военных
Украинская армия, не получив желаемого мира, начнет разбегаться, так как украинские военные устали от боевых действий, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украинская армия, не получив желаемого мира, начнет разбегаться, так как украинские военные устали от боевых действий, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Украинская армия тоже (как и украинское общество - ред.) устала воевать", - заявил агентству Прозоров. По его словам, настроения в украинской армии напоминают настроения в армии Российской империи лета 1917 года. "Тогда просто реально психологически надлом случился, армия устала воевать… Все рассчитывали на мир, что сейчас все закончится. А ничего не случилось, и армия просто начала расползаться. Я думаю, что и сейчас велика вероятность того, что украинские военнослужащие, которые сидят в окопах и ждут мира – сейчас (Владимир - ред.) Зеленский скажет им, что нет, никакого мира, воюем до конца, мы территории не можем отдавать и так далее… Украинские солдаты, послушав это, скажут: да ну нафиг, штык в землю и домой", - прогнозирует Прозоров. Он отметил, что, согласно украинской статистике, очень большое число военных дезертировали из своих частей. Чем дольше Зеленский будет оттягивать заключение мира, тем активнее украинские военные продолжат дезертировать, причем многие из них побегут с поля боя с оружием, которые могут обратить против самого режима Зеленского. Предвидя это, киевский режим усиливает СБУ и ее спецназ "Альфу", так как собирается продолжать боевые действия, а все недовольство внутри страны будет подавлять силой. "Для этого он усиливает СБУ, "Альфу" увеличивает в разы, это будут лично его преторианцы", - прогнозирует Прозоров.
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украинская армия, не получив желаемого мира, начнет разбегаться, так как украинские военные устали от боевых действий, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Украинская армия тоже (как и украинское общество - ред.) устала воевать", - заявил агентству Прозоров.
Украинский военный набросился на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
15 августа, 16:45
По его словам, настроения в украинской армии напоминают настроения в армии Российской империи лета 1917 года.
"Тогда просто реально психологически надлом случился, армия устала воевать… Все рассчитывали на мир, что сейчас все закончится. А ничего не случилось, и армия просто начала расползаться. Я думаю, что и сейчас велика вероятность того, что украинские военнослужащие, которые сидят в окопах и ждут мира – сейчас (Владимир - ред.) Зеленский скажет им, что нет, никакого мира, воюем до конца, мы территории не можем отдавать и так далее… Украинские солдаты, послушав это, скажут: да ну нафиг, штык в землю и домой", - прогнозирует Прозоров.
Он отметил, что, согласно украинской статистике, очень большое число военных дезертировали из своих частей. Чем дольше Зеленский будет оттягивать заключение мира, тем активнее украинские военные продолжат дезертировать, причем многие из них побегут с поля боя с оружием, которые могут обратить против самого режима Зеленского. Предвидя это, киевский режим усиливает СБУ и ее спецназ "Альфу", так как собирается продолжать боевые действия, а все недовольство внутри страны будет подавлять силой.
"Для этого он усиливает СБУ, "Альфу" увеличивает в разы, это будут лично его преторианцы", - прогнозирует Прозоров.
Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ
14 августа, 18:22
 
