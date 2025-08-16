https://ria.ru/20250816/ukraina-2035791729.html

На Украине начали расследование в отношении бывшего министра культуры

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало расследование по делу о разжигании межрелигиозной вражды в отношении бывшего министра культуры страны Николая Точицкого из-за его высказываний о канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. "По заявлению представителей Киево-Печерской Лавры территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Украины, а именно разжигания религиозной розни, совершенного министром культуры и стратегических коммуникаций Украины, Точицким Николаем Станиславовичем, во время комментирования Приказа "Об увольнении Остапенко Максима Анатольевича" с должности Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", - написал Чекман в своем Telegram-канале. В мае действовавший глава министерства культуры Украины Николай Точицкий заявил, что гендиректор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко был уволен с поста из-за слабой позиции в отношении "московского духа" во всемирно известной православной обители и недостаточного притеснения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее, государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

