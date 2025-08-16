Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали расследование в отношении бывшего министра культуры - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035791729.html
На Украине начали расследование в отношении бывшего министра культуры
На Украине начали расследование в отношении бывшего министра культуры - РИА Новости, 16.08.2025
На Украине начали расследование в отношении бывшего министра культуры
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало расследование по делу о разжигании межрелигиозной вражды в отношении бывшего министра культуры страны... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:51:00+03:00
2025-08-16T15:51:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало расследование по делу о разжигании межрелигиозной вражды в отношении бывшего министра культуры страны Николая Точицкого из-за его высказываний о канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. "По заявлению представителей Киево-Печерской Лавры территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Украины, а именно разжигания религиозной розни, совершенного министром культуры и стратегических коммуникаций Украины, Точицким Николаем Станиславовичем, во время комментирования Приказа "Об увольнении Остапенко Максима Анатольевича" с должности Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", - написал Чекман в своем Telegram-канале. В мае действовавший глава министерства культуры Украины Николай Точицкий заявил, что гендиректор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко был уволен с поста из-за слабой позиции в отношении "московского духа" во всемирно известной православной обители и недостаточного притеснения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее, государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250813/kiev-2034976551.html
https://ria.ru/20250807/ukraina-2034015627.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины
На Украине начали расследование в отношении бывшего министра культуры

На Украине начали расследование из-за слов экс-главы минкульта Точицкого об УПЦ

© AP Photo / Bernat ArmangueФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало расследование по делу о разжигании межрелигиозной вражды в отношении бывшего министра культуры страны Николая Точицкого из-за его высказываний о канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
"По заявлению представителей Киево-Печерской Лавры территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Украины, а именно разжигания религиозной розни, совершенного министром культуры и стратегических коммуникаций Украины, Точицким Николаем Станиславовичем, во время комментирования Приказа "Об увольнении Остапенко Максима Анатольевича" с должности Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Киев насильно мобилизует священников УПЦ, заявили в МИД России
13 августа, 12:01
В мае действовавший глава министерства культуры Украины Николай Точицкий заявил, что гендиректор заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко был уволен с поста из-за слабой позиции в отношении "московского духа" во всемирно известной православной обители и недостаточного притеснения канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее, государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ
7 августа, 19:18
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала