На Западе выступили с предупреждением Украине после саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 16.08.2025
На Западе выступили с предупреждением Украине после саммита на Аляске
Киеву придется изменить подход к разрешению конфликта после российско-американской встречи на Аляске, пишет UnHerd. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киеву придется изменить подход к разрешению конфликта после российско-американской встречи на Аляске, пишет UnHerd."Отсутствие окончательного мирного договора не стало неожиданностью, но эта беседа знаменует собой важный шаг на пути к прекращению конфликта. Очевидная готовность Путина рассмотреть возможность всеобъемлющего урегулирования оказывает новое давление на Киев, вынуждая его пересмотреть свою позицию на переговорах", — говорится в публикации.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Хозяин Белого дома также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, добавив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киеву придется изменить подход к разрешению конфликта после российско-американской встречи на Аляске, пишет UnHerd.
"Отсутствие окончательного мирного договора не стало неожиданностью, но эта беседа знаменует собой важный шаг на пути к прекращению конфликта. Очевидная готовность Путина рассмотреть возможность всеобъемлющего урегулирования оказывает новое давление на Киев, вынуждая его пересмотреть свою позицию на переговорах", — говорится в публикации.
В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Хозяин Белого дома также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, добавив, что возможность мира зависит от него и европейских стран.
