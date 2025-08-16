https://ria.ru/20250816/ukraina-2035768570.html
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в городе Сумы на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
