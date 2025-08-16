https://ria.ru/20250816/ukraina-2035739446.html
В Черниговской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожен крупный пункт дислокации наемников Иностранного легиона ВСУ", — сказал собеседник агентства. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Армия нанесла удар по пункту дислокации наемников в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожен крупный пункт дислокации наемников Иностранного легиона ВСУ", — сказал собеседник агентства.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши
и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.