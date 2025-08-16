https://ria.ru/20250816/ukraina-2035677872.html

В США раскрыли, что произойдет с территориями Киева после саммита на Аляске

Украинцы готовы потерять часть территории в обмен на гарантии безопасности, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в YouTube-канале Times Radio. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинцы готовы потерять часть территории в обмен на гарантии безопасности, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в YouTube-канале Times Radio.“Я был в Киеве около трех месяцев назад, и вот, что я услышал от некоторых из украинцев: “Вы знаете, мы понимаем, что, возможно, нам не вернуть всю нашу территорию, и готовы признать некоторые территориальные потери де-факто”, —сказал он.По словам Пайфера, взамен украинцы хотят гарантии безопасности.Восьмого августа президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил обмен территориями между Россией и Украиной. Тем не менее Владимир Зеленский отверг это утверждение, сославшись на конституцию Украины, якобы не допускающей передачу земель.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

2025

