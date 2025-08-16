Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что произойдет с территориями Киева после саммита на Аляске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 16.08.2025 (обновлено: 07:09 16.08.2025)
В США раскрыли, что произойдет с территориями Киева после саммита на Аляске
Украинцы готовы потерять часть территории в обмен на гарантии безопасности, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в YouTube-канале Times Radio.
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
стивен пайфер
дональд трамп
киев
владимир зеленский
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинцы готовы потерять часть территории в обмен на гарантии безопасности, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в YouTube-канале Times Radio.“Я был в Киеве около трех месяцев назад, и вот, что я услышал от некоторых из украинцев: “Вы знаете, мы понимаем, что, возможно, нам не вернуть всю нашу территорию, и готовы признать некоторые территориальные потери де-факто”, —сказал он.По словам Пайфера, взамен украинцы хотят гарантии безопасности.Восьмого августа президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил обмен территориями между Россией и Украиной. Тем не менее Владимир Зеленский отверг это утверждение, сославшись на конституцию Украины, якобы не допускающей передачу земель.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, украина, сша, стивен пайфер, дональд трамп, киев, владимир зеленский
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинцы готовы потерять часть территории в обмен на гарантии безопасности, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в YouTube-канале Times Radio.
“Я был в Киеве около трех месяцев назад, и вот, что я услышал от некоторых из украинцев: “Вы знаете, мы понимаем, что, возможно, нам не вернуть всю нашу территорию, и готовы признать некоторые территориальные потери де-факто”, —сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
Вчера, 08:00
По словам Пайфера, взамен украинцы хотят гарантии безопасности.
Восьмого августа президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил обмен территориями между Россией и Украиной. Тем не менее Владимир Зеленский отверг это утверждение, сославшись на конституцию Украины, якобы не допускающей передачу земель.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Россия должна проиграть": четвертый рейх пропустил удар
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСтивен ПайферДональд ТрампКиевВладимир Зеленский
 
 
