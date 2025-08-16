Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, что может изменить ситуацию на Украине
00:40 16.08.2025
В Турции рассказали, что может изменить ситуацию на Украине
В Турции рассказали, что может изменить ситуацию на Украине
в мире
украина
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
брикс
нато
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация на Украине может измениться в случае "хорошего предложения" от президента США Дональда Трампа на проходящей на Аляске встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. "Те, кто связывает эту встречу только с Украиной, будут очень разочарованы. Потому что эта встреча также очень важна с точки зрения отношений между Россией и США. Я думаю, что на столе будут вопросы контроля над вооружениями, стратегические соглашения, санкции, экономические отношения, энергетика и шахты, Китай, БРИКС, Глобальный Юг, а также вопросы Украины и НАТО. Я не ожидаю прекращения огня с российской стороны сейчас, но, если Трамп сделает очень хорошее предложение, все может измениться", - заявил собеседник агентства. По его мнению, для установления мира на Украине "слишком рано". "Особенно, когда российская сторона имеет преимущество. Тем не менее можно сказать, что эти переговоры точно будут продолжены. Потому что очень важно, чтобы отношения между двумя странами были нормализованы, сферы сотрудничества прояснены, а две равные державы на мировой арене принимали эти решения, никого не спрашивая. Таким образом, попытки изоляции Путина и России на Запад завершены", - отметил аналитик. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
украина
сша
аляска
в мире, украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато
В мире, Украина, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, НАТО
В Турции рассказали, что может изменить ситуацию на Украине

Аналитик Юджель: ситуация на Украине изменится при хорошем предложении Трампа

АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация на Украине может измениться в случае "хорошего предложения" от президента США Дональда Трампа на проходящей на Аляске встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
"Те, кто связывает эту встречу только с Украиной, будут очень разочарованы. Потому что эта встреча также очень важна с точки зрения отношений между Россией и США. Я думаю, что на столе будут вопросы контроля над вооружениями, стратегические соглашения, санкции, экономические отношения, энергетика и шахты, Китай, БРИКС, Глобальный Юг, а также вопросы Украины и НАТО. Я не ожидаю прекращения огня с российской стороны сейчас, но, если Трамп сделает очень хорошее предложение, все может измениться", - заявил собеседник агентства.
По его мнению, для установления мира на Украине "слишком рано".
"Особенно, когда российская сторона имеет преимущество. Тем не менее можно сказать, что эти переговоры точно будут продолжены. Потому что очень важно, чтобы отношения между двумя странами были нормализованы, сферы сотрудничества прояснены, а две равные державы на мировой арене принимали эти решения, никого не спрашивая. Таким образом, попытки изоляции Путина и России на Запад завершены", - отметил аналитик.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
В миреУкраинаСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСНАТО
 
 
