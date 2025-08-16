Рейтинг@Mail.ru
СМИ: указ Путина о "Сахалине-1" позволит Exxon вернуть долю в проекте
03:57 16.08.2025
СМИ: указ Путина о "Сахалине-1" позволит Exxon вернуть долю в проекте
экономика
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
exxon mobil
роснефть
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте, передает агентство Рейтер. Путин в пятницу дополнил условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1". Теперь доля в уставном капитале "Сахалин-1", решение о передаче которой было принято правительством РФ, передается обратно иностранной стороне при соблюдении ряда условий, в том числе заключения необходимых для проекта "Сахалин-1" договоров поставки иностранного оборудования и запчастей, а также договоров о техсотрудничестве. "Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, в том числе одной из крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil, вернуть доли в проекте "Сахалин-1", - говорится в сообщении агентства. Как подчеркивается в публикации, Путин подписал указ в преддверии встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, где "на повестке дня будут возможности для инвестиций и делового сотрудничества" двух стран. Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
экономика, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, exxon mobil, роснефть
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте, передает агентство Рейтер.
Путин в пятницу дополнил условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1". Теперь доля в уставном капитале "Сахалин-1", решение о передаче которой было принято правительством РФ, передается обратно иностранной стороне при соблюдении ряда условий, в том числе заключения необходимых для проекта "Сахалин-1" договоров поставки иностранного оборудования и запчастей, а также договоров о техсотрудничестве.
Путин отметил повышение товарооборота России и США
02:55
02:55
"Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, в том числе одной из крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil, вернуть доли в проекте "Сахалин-1", - говорится в сообщении агентства.
Как подчеркивается в публикации, Путин подписал указ в преддверии встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, где "на повестке дня будут возможности для инвестиций и делового сотрудничества" двух стран.
Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
Путин заявил, что России и США есть что предложить друг другу
02:17
02:17
 
