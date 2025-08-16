https://ria.ru/20250816/ukaz-2035717979.html

СМИ: указ Путина о "Сахалине-1" позволит Exxon вернуть долю в проекте

СМИ: указ Путина о "Сахалине-1" позволит Exxon вернуть долю в проекте - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ: указ Путина о "Сахалине-1" позволит Exxon вернуть долю в проекте

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:57:00+03:00

2025-08-16T03:57:00+03:00

2025-08-16T03:57:00+03:00

экономика

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

exxon mobil

роснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_daef4d781262c45b836c2277a54d9571.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об условиях получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1" может позволить американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil вернуть долю в проекте, передает агентство Рейтер. Путин в пятницу дополнил условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1". Теперь доля в уставном капитале "Сахалин-1", решение о передаче которой было принято правительством РФ, передается обратно иностранной стороне при соблюдении ряда условий, в том числе заключения необходимых для проекта "Сахалин-1" договоров поставки иностранного оборудования и запчастей, а также договоров о техсотрудничестве. "Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, в том числе одной из крупнейших нефтегазовых компаний США ExxonMobil, вернуть доли в проекте "Сахалин-1", - говорится в сообщении агентства. Как подчеркивается в публикации, Путин подписал указ в преддверии встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, где "на повестке дня будут возможности для инвестиций и делового сотрудничества" двух стран. Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.

https://ria.ru/20250816/putin-2035705325.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035695151.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, exxon mobil, роснефть