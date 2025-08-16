https://ria.ru/20250816/tusk-2035799432.html

Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы

Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы - РИА Новости, 16.08.2025

Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины и ЕС вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. РИА Новости, 16.08.2025

ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины и ЕС вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. <...> Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", — написал он в соцсети Х. Итоги переговоров на АляскеВ ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.По итогам встречи оба лидера указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы. Путин среди прочего поблагодарил Трампа за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.Президенты также заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

