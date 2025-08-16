https://ria.ru/20250816/tusk-2035799432.html
Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы
Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы - РИА Новости, 16.08.2025
Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы
После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины и ЕС вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:46:00+03:00
2025-08-16T16:46:00+03:00
2025-08-16T19:34:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дональд туск
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа "игра за будущее" Украины и ЕС вошла в решающую фазу, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. <...> Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", — написал он в соцсети Х. Итоги переговоров на АляскеВ ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.По итогам встречи оба лидера указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы. Путин среди прочего поблагодарил Трампа за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.Президенты также заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035811741.html
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035771692.html
россия
сша
украина
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дональд туск, польша, европа
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дональд Туск, Польша, Европа
Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы
Туск: игра за будущее Украины, Польши и Европы вошла в решающую фазу