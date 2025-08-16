https://ria.ru/20250816/tsentr-2035796882.html
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области
16.08.2025
2025-08-16T16:27:00+03:00
2025-08-16T16:27:00+03:00
2025-08-16T16:27:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
рыбинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Новом Некоузе заложили фундамент современного многофункционального центра. Строительство ведем по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Общий объем финансирования – свыше 490 миллионов рублей. Реализация этого масштабного проекта – часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По словам губернатора, параллельно в Ярославской области ведется строительство ледовых кортов в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительного центра в Любиме, идет модернизация спортзалов в школах. "Создание комфортных и современных условий для занятий спортом в каждом муниципальном образовании – это возможность для приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни и залог будущих спортивных успехов наших юниоров", - подчеркнул глава региона. Как рассказал заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, завершение работ в Новом Некоузе планируется в ноябре 2026 года. По данным областного правительства, площадь здания многофункционального центра составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура будет включать плавательный бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров. В универсальном спортивном зале площадью 684 квадратных метра создадут условия для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Также здесь можно будет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой и силовыми упражнениями.
ярославская область
рыбинск
михаил евраев, ярославская область, рыбинск
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Рыбинск
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области
В Ярославской области начали строить многофункциональный центр с бассейном
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Новом Некоузе заложили фундамент современного многофункционального центра. Строительство ведем по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Общий объем финансирования – свыше 490 миллионов рублей. Реализация этого масштабного проекта – часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По словам губернатора, параллельно в Ярославской области ведется строительство ледовых кортов в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительного центра в Любиме, идет модернизация спортзалов в школах.
"Создание комфортных и современных условий для занятий спортом в каждом муниципальном образовании – это возможность для приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни и залог будущих спортивных успехов наших юниоров", - подчеркнул глава региона.
Как рассказал заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, завершение работ в Новом Некоузе планируется в ноябре 2026 года.
По данным областного правительства, площадь здания многофункционального центра составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура будет включать плавательный бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров. В универсальном спортивном зале площадью 684 квадратных метра создадут условия для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Также здесь можно будет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой и силовыми упражнениями.