Рейтинг@Mail.ru
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:27 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/tsentr-2035796882.html
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области - РИА Новости, 16.08.2025
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:27:00+03:00
2025-08-16T16:27:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
рыбинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Новом Некоузе заложили фундамент современного многофункционального центра. Строительство ведем по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Общий объем финансирования – свыше 490 миллионов рублей. Реализация этого масштабного проекта – часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По словам губернатора, параллельно в Ярославской области ведется строительство ледовых кортов в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительного центра в Любиме, идет модернизация спортзалов в школах. "Создание комфортных и современных условий для занятий спортом в каждом муниципальном образовании – это возможность для приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни и залог будущих спортивных успехов наших юниоров", - подчеркнул глава региона. Как рассказал заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, завершение работ в Новом Некоузе планируется в ноябре 2026 года. По данным областного правительства, площадь здания многофункционального центра составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура будет включать плавательный бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров. В универсальном спортивном зале площадью 684 квадратных метра создадут условия для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Также здесь можно будет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой и силовыми упражнениями.
https://ria.ru/20250816/gimnaziya-2035796701.html
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed37664a3128b319c0773f0101b9f92f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, ярославская область, рыбинск
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Рыбинск
Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области

В Ярославской области начали строить многофункциональный центр с бассейном

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Новом Некоузе заложили фундамент современного многофункционального центра. Строительство ведем по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Общий объем финансирования – свыше 490 миллионов рублей. Реализация этого масштабного проекта – часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По словам губернатора, параллельно в Ярославской области ведется строительство ледовых кортов в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительного центра в Любиме, идет модернизация спортзалов в школах.
"Создание комфортных и современных условий для занятий спортом в каждом муниципальном образовании – это возможность для приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни и залог будущих спортивных успехов наших юниоров", - подчеркнул глава региона.
Как рассказал заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, завершение работ в Новом Некоузе планируется в ноябре 2026 года.
По данным областного правительства, площадь здания многофункционального центра составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура будет включать плавательный бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров. В универсальном спортивном зале площадью 684 квадратных метра создадут условия для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Также здесь можно будет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой и силовыми упражнениями.
Вид на Ростов Великий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Определен подрядчик для ремонта фасада гимназии в Ростове Великом
Вчера, 16:26
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьРыбинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала