Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области

Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области - РИА Новости, 16.08.2025

Многофункциональный центр с бассейном начали строить в Ярославской области

Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Многофункциональный центр с бассейном начали строить в селе Новый Некоуз Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В Новом Некоузе заложили фундамент современного многофункционального центра. Строительство ведем по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Общий объем финансирования – свыше 490 миллионов рублей. Реализация этого масштабного проекта – часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По словам губернатора, параллельно в Ярославской области ведется строительство ледовых кортов в Рыбинске и Тутаеве, физкультурно-оздоровительного центра в Любиме, идет модернизация спортзалов в школах. "Создание комфортных и современных условий для занятий спортом в каждом муниципальном образовании – это возможность для приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни и залог будущих спортивных успехов наших юниоров", - подчеркнул глава региона. Как рассказал заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, завершение работ в Новом Некоузе планируется в ноябре 2026 года. По данным областного правительства, площадь здания многофункционального центра составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура будет включать плавательный бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров. В универсальном спортивном зале площадью 684 квадратных метра создадут условия для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Также здесь можно будет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой и силовыми упражнениями.

