Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 16.08.2025 (обновлено: 18:47 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/trump-2035806228.html
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира
Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он поддерживает передачу России остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:32:00+03:00
2025-08-16T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донбасс
европа
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он поддерживает передачу России остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.&quot;Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путем передачи незавоеванных территорий&quot;, — указано в публикации.По словам источников издания, хозяин Белого дома заявил, что выступает за такой вариант урегулирования конфликта вместо попыток добиться временного прекращения огня. "После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", — указано в материале.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
киев
донбасс
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_19114e559c84889564f337f7323604c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, донбасс, европа, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, россия, владимир путин, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донбасс, Европа, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира

NYT: Трамп назвал признание Киевом Донбасса российским быстрым путем к миру

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он поддерживает передачу России остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
«

"Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путем передачи незавоеванных территорий", — указано в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
Вчера, 10:25
По словам источников издания, хозяин Белого дома заявил, что выступает за такой вариант урегулирования конфликта вместо попыток добиться временного прекращения огня.
"После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", — указано в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Вчера, 17:03

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Вчера, 02:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонбассЕвропаВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд ТрампРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала