СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира
NYT: Трамп назвал признание Киевом Донбасса российским быстрым путем к миру
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он поддерживает передачу России остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путем передачи незавоеванных территорий", — указано в публикации.
По словам источников издания, хозяин Белого дома заявил, что выступает за такой вариант урегулирования конфликта вместо попыток добиться временного прекращения огня.
"После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", — указано в материале.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.