https://ria.ru/20250816/trump-2035806228.html

СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира

СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он поддерживает передачу России остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:32:00+03:00

2025-08-16T17:32:00+03:00

2025-08-16T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донбасс

европа

встреча путина и трампа на аляске

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что он поддерживает передачу России остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников."Трамп заявил европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путем передачи незавоеванных территорий", — указано в публикации.По словам источников издания, хозяин Белого дома заявил, что выступает за такой вариант урегулирования конфликта вместо попыток добиться временного прекращения огня. "После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками", — указано в материале.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

киев

донбасс

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, донбасс, европа, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, россия, владимир путин, сергей лавров