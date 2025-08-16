Рейтинг@Mail.ru
16.08.2025
10:01 16.08.2025
Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным
Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ РИА Новости, 16.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил источник РИА Новости. "Да, такой разговор состоялся, глава Европейской комиссии в нем участвовала, он продолжался более часа", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил источник РИА Новости.
"Да, такой разговор состоялся, глава Европейской комиссии в нем участвовала, он продолжался более часа", - сказал собеседник агентства.
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
