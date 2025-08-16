https://ria.ru/20250816/trump-2035752886.html
Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил источник РИА Новости. "Да, такой разговор состоялся, глава Европейской комиссии в нем участвовала, он продолжался более часа", - сказал собеседник агентства.
