Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным

Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025

Источник: Трамп проинформировал главу ЕК и лидеров ЕС о встрече с Путиным

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ РИА Новости, 16.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда стран ЕС поговорили с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил источник РИА Новости. "Да, такой разговор состоялся, глава Европейской комиссии в нем участвовала, он продолжался более часа", - сказал собеседник агентства.

