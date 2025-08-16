В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе

https://ria.ru/20250816/traur-2035753626.html

Понедельник, 18 августа, объявлен днём траура в Рязанской области в связи с трагическими событиями на предприятии в Шиловском районе, унесшими жизни 11 человек, РИА Новости, 16.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d388ce146ab7f217fc3d8f3bdc2bdc5c.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Понедельник, 18 августа, объявлен днём траура в Рязанской области в связи с трагическими событиями на предприятии в Шиловском районе, унесшими жизни 11 человек, сообщил глава региона Павел Малков.Как ранее сообщал губернатор, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять, однако вскоре число погибших выросло до 11, пострадавших - до 130. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечалось, что на территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС."В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.Губернатор также выразил слова скорби, принес соболезнования близким и родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - заключил он.

Последствия ЧП в Рязанской области Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. 2025-08-16T10:10 true PT1M21S

