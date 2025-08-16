Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 16.08.2025 (обновлено: 10:21 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/traur-2035753626.html
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе - РИА Новости, 16.08.2025
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе
Понедельник, 18 августа, объявлен днём траура в Рязанской области в связи с трагическими событиями на предприятии в Шиловском районе, унесшими жизни 11 человек, РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:10:00+03:00
2025-08-16T10:21:00+03:00
рязанская область
шиловский район
происшествия
павел малков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d388ce146ab7f217fc3d8f3bdc2bdc5c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Понедельник, 18 августа, объявлен днём траура в Рязанской области в связи с трагическими событиями на предприятии в Шиловском районе, унесшими жизни 11 человек, сообщил глава региона Павел Малков.Как ранее сообщал губернатор, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять, однако вскоре число погибших выросло до 11, пострадавших - до 130. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечалось, что на территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС."В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.Губернатор также выразил слова скорби, принес соболезнования близким и родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - заключил он.
https://ria.ru/20250815/ryazan-2035617930.html
рязанская область
шиловский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ЧП в Рязанской области
Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
2025-08-16T10:10
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_121e5f8dd9228cb0d5707e864a307785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, шиловский район, происшествия, павел малков, россия
Рязанская область, Шиловский район, Происшествия, Павел Малков, Россия
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе

В Рязанской области объявили 18 августа днем траура по погибшим при взрыве

© Фото : МЧС Рязанской области/TelegramМесто взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : МЧС Рязанской области/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Понедельник, 18 августа, объявлен днём траура в Рязанской области в связи с трагическими событиями на предприятии в Шиловском районе, унесшими жизни 11 человек, сообщил глава региона Павел Малков.
Как ранее сообщал губернатор, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять, однако вскоре число погибших выросло до 11, пострадавших - до 130. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечалось, что на территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС.
"В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор также выразил слова скорби, принес соболезнования близким и родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - заключил он.
Специалисты «горячей линии» МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Рязанской области горячая линия после ЧП будет работать круглосуточно
Вчера, 19:28
 
Рязанская областьШиловский районПроисшествияПавел МалковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала