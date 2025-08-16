Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа
21:56 16.08.2025 (обновлено: 00:01 17.08.2025)
СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа
2025-08-16T21:56:00+03:00
2025-08-17T00:01:00+03:00
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.&quot;Он (Трамп. — Прим. ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу&quot;, — указано в материале.На понедельник запланирована встреча Трампа, Зеленского и представителей ЕС в Белом доме.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Дональд Трамп
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу", — указано в материале.

На понедельник запланирована встреча Трампа, Зеленского и представителей ЕС в Белом доме.
Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
