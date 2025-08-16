https://ria.ru/20250816/tramp-2035832914.html

СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа

СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа - РИА Новости, 17.08.2025

СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-16T21:56:00+03:00

2025-08-16T21:56:00+03:00

2025-08-17T00:01:00+03:00

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с разговором."Он (Трамп. — Прим. ред.) также заявил европейским лидерам в телефонном разговоре после саммита (на Аляске. — Прим. ред.), что хочет организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу", — указано в материале.На понедельник запланирована встреча Трампа, Зеленского и представителей ЕС в Белом доме.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/putin-2035811741.html

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035830062.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп