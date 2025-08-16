https://ria.ru/20250816/tramp-2035805003.html

СМИ: Трамп заявил о готовности предоставить "гарантии безопасности" Украине

2025-08-16T17:24:00+03:00

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники."По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине", — пишет издание.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

