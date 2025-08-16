https://ria.ru/20250816/tramp-2035764755.html

Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским

Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским

Беседа с Владимиром Путиным в Анкоридже и телефонный разговор с Владимиром Зеленским прошли успешно, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Беседа с Владимиром Путиным в Анкоридже и телефонный разговор с Владимиром Зеленским прошли успешно, сообщил президент США Дональд Трамп."Отличный и очень результативный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", — написал он в соцсети Truth Social.Глава Белого дома уточнил, что затем пообщался с Зеленским и европейскими лидерами, все стороны пришли к согласию, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Трамп добавил, что примет Зеленского в Овальном кабинете в понедельник.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

