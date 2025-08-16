https://ria.ru/20250816/tramp-2035757622.html

СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным

СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выступил за мирное соглашение по Украине, сообщил журналист Axios Барак Равид."Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", — цитирует политика источник.По его данным, глава Белого дома провел с ними длинный и непростой разговор после саммита с Владимиром Путиным на Аляске. Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.Как рассказал РИА Новости источник, сначала он полчаса общался с Зеленским, а затем к ним на час присоединились европейские лидеры, среди них: генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главы Франции, Германии, Британии, Финляндии, Польши. Также в беседе приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

