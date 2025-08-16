Рейтинг@Mail.ru
Трамп вернулся в Белый дом, пишет NYT
10:21 16.08.2025 (обновлено: 10:25 16.08.2025)
Трамп вернулся в Белый дом, пишет NYT
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску на российско-американский саммит, сообщает газета New York Times."Президент Трамп снова в Белом доме", - пишет издание.
дональд трамп, аляска, в мире, встреча путина и трампа на аляске
Дональд Трамп, Аляска, В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску на российско-американский саммит, сообщает газета New York Times.
"Президент Трамп снова в Белом доме", - пишет издание.
Завершение переговоров в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров
