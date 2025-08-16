https://ria.ru/20250816/tramp-2035754736.html
Трамп вернулся в Белый дом, пишет NYT
Трамп вернулся в Белый дом, пишет NYT - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп вернулся в Белый дом, пишет NYT
Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску на российско-американский саммит, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Трамп вернулся в Белый дом после поездки на Аляску на российско-американский саммит, сообщает газета New York Times."Президент Трамп снова в Белом доме", - пишет издание.
Трамп вернулся в Белый дом, пишет NYT
