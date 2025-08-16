https://ria.ru/20250816/tramp-2035752101.html

Трамп обсудил с Зеленским и лидерами ЕС встречу с Путиным, пишет Axios

2025-08-16T09:51:00+03:00

2025-08-16T09:51:00+03:00

2025-08-16T10:25:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

россия

аляска

сша

в мире

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел длинный и непростой разговор с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС после саммита на Аляске, сообщил журналист Axios Барак Равид."Трамп более полутора часов беседовал с Зеленским и европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным", — написал он в социальной сети X.По словам журналиста, Зеленский планирует поехать в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник.Как рассказал РИА Новости источник, глава Белого дома поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Франции, Германии, Британии, Финляндии, Польши.Также в беседе приняли участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

2025

Новости

