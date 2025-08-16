Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о Путине после переговоров на Аляске
05:57 16.08.2025 (обновлено: 11:08 16.08.2025)
Трамп высказался о Путине после переговоров на Аляске
Президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске назвал Владимира Путина сильным человеком.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске назвал Владимира Путина сильным человеком."Он сильный парень. Он чертовски жесткий и все такое. Но встреча была очень теплой", — сказал он в интервью Fox News.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Владимир Путин и Дональд Трамп
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске назвал Владимира Путина сильным человеком.
"Он сильный парень. Он чертовски жесткий и все такое. Но встреча была очень теплой", — сказал он в интервью Fox News.
Итоги переговоров

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе раскрыли, к чему готовится Киев после встречи Путина и Трампа
06:57
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
