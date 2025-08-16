https://ria.ru/20250816/tramp-2035733401.html

Трамп высказался о Путине после переговоров на Аляске

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске назвал Владимира Путина сильным человеком."Он сильный парень. Он чертовски жесткий и все такое. Но встреча была очень теплой", — сказал он в интервью Fox News.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

