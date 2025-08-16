Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят его участия в их встрече
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 16.08.2025 (обновлено: 04:48 16.08.2025)
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят его участия в их встрече
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в его участии в возможной предстоящей встрече Москвы и Киева."Они оба хотят видеть меня там, и я буду там", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в его участии в возможной предстоящей встрече Москвы и Киева.
"Они оба хотят видеть меня там, и я буду там", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
