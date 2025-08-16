https://ria.ru/20250816/tramp-2035725371.html
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят его участия в их встрече
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят его участия в их встрече
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в его участии в возможной предстоящей встрече Москвы и Киева."Они оба хотят видеть меня там, и я буду там", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
