Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят его участия в их встрече

2025-08-16T04:32:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

украина

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в его участии в возможной предстоящей встрече Москвы и Киева."Они оба хотят видеть меня там, и я буду там", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

