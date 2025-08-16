https://ria.ru/20250816/tramp-2035725274.html
Путин оценил экономические успехи США, сообщил Трамп
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценил его достижения в экономике, сравнив США с "горячей пушкой"."Владимир сказал буквально только что: "Кто-нибудь сделал так много за столь короткий срок? Ваша страна горяча, как пушка". А год назад он думал, что она мертва. Все так думали", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, опубликованном после саммита РФ-США на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
