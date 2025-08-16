Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что близок к соглашению с Россией по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
04:28 16.08.2025 (обновлено: 04:47 16.08.2025)
Трамп заявил, что близок к соглашению с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией по Украине близки к соглашению, отметив заинтересованность президента РФ Владимира Путина добиться РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
аляска
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией по Украине близки к соглашению, отметив заинтересованность президента РФ Владимира Путина добиться урегулирования данного конфликта."Я думаю, что мы близки к сделке, но мне не нравится так говорить. Я всегда говорю: "Если я действительно близок, я оцениваю это 50 на 50, потому что может случиться многое". Но, думаю, президент Путин заинтересован решить эту проблему, и это проблема, которой никогда не должно было возникнуть", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией по Украине близки к соглашению, отметив заинтересованность президента РФ Владимира Путина добиться урегулирования данного конфликта.
"Я думаю, что мы близки к сделке, но мне не нравится так говорить. Я всегда говорю: "Если я действительно близок, я оцениваю это 50 на 50, потому что может случиться многое". Но, думаю, президент Путин заинтересован решить эту проблему, и это проблема, которой никогда не должно было возникнуть", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
