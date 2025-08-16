https://ria.ru/20250816/tramp-2035724947.html
Трамп заявил, что близок к соглашению с Россией по Украине
Трамп заявил, что близок к соглашению с Россией по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что близок к соглашению с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией по Украине близки к соглашению, отметив заинтересованность президента РФ Владимира Путина добиться РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Россией по Украине близки к соглашению, отметив заинтересованность президента РФ Владимира Путина добиться урегулирования данного конфликта."Я думаю, что мы близки к сделке, но мне не нравится так говорить. Я всегда говорю: "Если я действительно близок, я оцениваю это 50 на 50, потому что может случиться многое". Но, думаю, президент Путин заинтересован решить эту проблему, и это проблема, которой никогда не должно было возникнуть", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
