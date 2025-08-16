https://ria.ru/20250816/tramp-2035724340.html
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта."Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться... Зеленский должен согласиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря о заключении соглашения между РФ и Украиной.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
