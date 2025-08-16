Рейтинг@Mail.ru
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
04:23 16.08.2025 (обновлено: 04:36 16.08.2025)
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
в мире
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта."Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться... Зеленский должен согласиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря о заключении соглашения между РФ и Украиной.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.
"Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться... Зеленский должен согласиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, говоря о заключении соглашения между РФ и Украиной.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
В миреРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
