Трамп заявил, что возможность заключить мир теперь зависит от Зеленского
Трамп заявил, что возможность заключить мир теперь зависит от Зеленского - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что возможность заключить мир теперь зависит от Зеленского
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран."Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу сделки по урегулированию конфликта.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
