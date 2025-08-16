Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что возможность заключить мир теперь зависит от Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 16.08.2025 (обновлено: 04:41 16.08.2025)
Трамп заявил, что возможность заключить мир теперь зависит от Зеленского
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран."Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу сделки по урегулированию конфликта.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
"Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя перспективу сделки по урегулированию конфликта.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
