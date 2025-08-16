Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Европу "немного" поучаствовать в урегулировании на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 16.08.2025 (обновлено: 04:28 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035722376.html
Трамп призвал Европу "немного" поучаствовать в урегулировании на Украине
Трамп призвал Европу "немного" поучаствовать в урегулировании на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп призвал Европу "немного" поучаствовать в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:13:00+03:00
2025-08-16T04:28:00+03:00
в мире
европа
украина
дональд трамп
сша
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_0:157:3062:1879_1920x0_80_0_0_08da9c1c3e0aaeef9649a04621252198.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в украинском урегулировании."Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя вероятное заключение мира между РФ и Украиной.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/tramp-2035724340.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_174:0:2889:2036_1920x0_80_0_0_1c9b8dcdbec79fc33da173eb0f291a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, дональд трамп, сша, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп призвал Европу "немного" поучаствовать в урегулировании на Украине

Трамп: Европа должна немного принять участия в мирном процессе по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в украинском урегулировании.
"Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя вероятное заключение мира между РФ и Украиной.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
04:23
 
В миреЕвропаУкраинаДональд ТрампСШАВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала