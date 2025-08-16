https://ria.ru/20250816/tramp-2035722376.html
Трамп призвал Европу "немного" поучаствовать в урегулировании на Украине
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо "немного" поучаствовать в украинском урегулировании."Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя вероятное заключение мира между РФ и Украиной.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
