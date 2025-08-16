https://ria.ru/20250816/tramp-2035714626.html
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:37:00+03:00
2025-08-16T03:37:00+03:00
2025-08-16T03:37:00+03:00
в мире
киев
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источник. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Зеленский пока не получал известий от Трампа", - написал Миллер на своей странице в соцсети X, ссылаясь на слова источника, близкого к Зеленскому. Он отметил, что источник назвал сложившуюся ситуацию "очень странной". Корреспондент добавил, что другой близкий к Киеву источник назвал ситуацию с переговорами "ничегобургером".
https://ria.ru/20250816/tramp-2035713745.html
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Киев, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским
FT: Трамп пока не связывался с Зеленским после переговоров с Путиным