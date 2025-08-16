Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским
03:37 16.08.2025
СМИ: Трамп пока не связывался с Зеленским
в мире
киев
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источник. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Зеленский пока не получал известий от Трампа", - написал Миллер на своей странице в соцсети X, ссылаясь на слова источника, близкого к Зеленскому. Он отметил, что источник назвал сложившуюся ситуацию "очень странной". Корреспондент добавил, что другой близкий к Киеву источник назвал ситуацию с переговорами "ничегобургером".
в мире, киев, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Киев, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не связывался с Владимиром Зеленским, сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источник.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Зеленский пока не получал известий от Трампа", - написал Миллер на своей странице в соцсети X, ссылаясь на слова источника, близкого к Зеленскому.
Он отметил, что источник назвал сложившуюся ситуацию "очень странной".
Корреспондент добавил, что другой близкий к Киеву источник назвал ситуацию с переговорами "ничегобургером".
