Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 16.08.2025 (обновлено: 11:06 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035713745.html
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа
Главным итогом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно назвать начало восстановления двусторонних отношений и... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:31:00+03:00
2025-08-16T11:06:00+03:00
в мире
украина
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главным итогом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно назвать начало восстановления двусторонних отношений и возможный ответный визит Трампа в Москву, сообщил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. "Самое главное по итогам — это начало восстановления двусторонних отношений, возможный ответный визит американского лидера, который закрепил бы положительную динамику", — сказал Сокольщик. Он подчеркнул, что украинский кризис потребует дальнейших целенаправленных усилий для урегулирования, но стремление на его разрешение четко обозначено. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/putin-2035712485.html
украина
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа

Историк Сокольщик: Россия и США начали восстанавливать отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главным итогом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно назвать начало восстановления двусторонних отношений и возможный ответный визит Трампа в Москву, сообщил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Самое главное по итогам — это начало восстановления двусторонних отношений, возможный ответный визит американского лидера, который закрепил бы положительную динамику", — сказал Сокольщик.
Он подчеркнул, что украинский кризис потребует дальнейших целенаправленных усилий для урегулирования, но стремление на его разрешение четко обозначено.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Речь Путина на пресс-конференции на Аляске длилась более восьми минут
03:26
 
В миреУкраинаРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала