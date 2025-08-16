Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл
03:20 16.08.2025 (обновлено: 05:45 16.08.2025)
Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл
Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает "на десятку" прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.08.2025
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает "на десятку" прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным."По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку", - сказал Трамп в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News, отвечая на просьбу оценить завершившуюся встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
сша, в мире, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
США, В мире, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл

Трамп оценил саммит с Путиным на 10 баллов из 10

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает "на десятку" прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
"По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку", - сказал Трамп в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News, отвечая на просьбу оценить завершившуюся встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Речь Путина на пресс-конференции на Аляске длилась более восьми минут
