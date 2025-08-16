https://ria.ru/20250816/tramp-2035711046.html

Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл

сша

в мире

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает "на десятку" прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным."По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку", - сказал Трамп в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News, отвечая на просьбу оценить завершившуюся встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

