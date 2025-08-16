https://ria.ru/20250816/tramp-2035700768.html
Трамп вспомнил историю о "вмешательстве России" в выборы в 2016 году
2025-08-16T02:38:00+03:00
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вспомнил историю о якобы вмешательстве России в выборы в стране в 2016 году, заявив, что и он, и Путин знали, что это фальсификация. "Мы знаем, что вот эта ситуация фейковая, о вмешательстве России в американские выборы, он (Путин - ред.) это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это все неправда, он понимает, что все то, что было сделано - это криминальные усилия", - сказал Трамп на пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
