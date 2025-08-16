Рейтинг@Mail.ru
Трамп вспомнил историю о "вмешательстве России" в выборы в 2016 году - РИА Новости, 16.08.2025
02:38 16.08.2025 (обновлено: 03:59 16.08.2025)
Трамп вспомнил историю о "вмешательстве России" в выборы в 2016 году
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вспомнил историю о якобы вмешательстве России в выборы в стране в 2016 году, заявив, что и он, и Путин знали, что это фальсификация. "Мы знаем, что вот эта ситуация фейковая, о вмешательстве России в американские выборы, он (Путин - ред.) это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это все неправда, он понимает, что все то, что было сделано - это криминальные усилия", - сказал Трамп на пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
Трамп вспомнил историю о "вмешательстве России" в выборы в 2016 году

Трамп назвал историю о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году фейком

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным вспомнил историю о якобы вмешательстве России в выборы в стране в 2016 году, заявив, что и он, и Путин знали, что это фальсификация.
"Мы знаем, что вот эта ситуация фейковая, о вмешательстве России в американские выборы, он (Путин - ред.) это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это все неправда, он понимает, что все то, что было сделано - это криминальные усилия", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
