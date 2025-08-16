Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на результативные встречи между Вашингтоном и Москвой - РИА Новости, 16.08.2025
02:26 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/tramp-2035697593.html
Трамп надеется на результативные встречи между Вашингтоном и Москвой
2025-08-16T02:26:00+03:00
2025-08-16T02:26:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
москва
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на проведение результативных встреч между Вашингтоном и Москвой. "У нас за эти годы были хорошие, продуктивные встречи... Мы надеемся, что так будет и в будущем", - сказал Трамп на пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, сша, вашингтон (штат), москва, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Вашингтон (штат), Москва, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп надеется на результативные встречи между Вашингтоном и Москвой

Трамп надеется на результативность будущих встреч между США и Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на проведение результативных встреч между Вашингтоном и Москвой.
"У нас за эти годы были хорошие, продуктивные встречи... Мы надеемся, что так будет и в будущем", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
С Путиным удалось согласовать многие пункты по Украине, заявил Трамп
В миреСШАВашингтон (штат)МоскваДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
