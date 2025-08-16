https://ria.ru/20250816/tramp-2035697593.html
Трамп надеется на результативные встречи между Вашингтоном и Москвой
в мире
сша
вашингтон (штат)
москва
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на проведение результативных встреч между Вашингтоном и Москвой. "У нас за эти годы были хорошие, продуктивные встречи... Мы надеемся, что так будет и в будущем", - сказал Трамп на пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
