С Путиным удалось согласовать многие пункты по Украине, заявил Трамп
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с ним согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей. "Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны", - заявил он на совместной пресс-конференции с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
