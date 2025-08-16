https://ria.ru/20250816/tramp-2035697175.html

С Путиным удалось согласовать многие пункты по Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с ним согласовать "многие пункты" украинской... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:24:00+03:00

2025-08-16T02:24:00+03:00

2025-08-16T03:19:00+03:00

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с ним согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей. "Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны", - заявил он на совместной пресс-конференции с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

2025

в мире, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, встреча путина и трампа на аляске