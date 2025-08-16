Рейтинг@Mail.ru
С Путиным удалось согласовать многие пункты по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 16.08.2025
02:24 16.08.2025 (обновлено: 03:19 16.08.2025)
С Путиным удалось согласовать многие пункты по Украине, заявил Трамп
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с ним согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей. "Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны", - заявил он на совместной пресс-конференции с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с ним согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.
"Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны", - заявил он на совместной пресс-конференции с Путиным.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
