Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и он сам."Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому ещё раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося на Аляске саммита с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

