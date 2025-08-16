Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 16.08.2025 (обновлено: 02:25 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035694613.html
Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине
Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:14:00+03:00
2025-08-16T02:25:00+03:00
в мире
украина
встреча путина и трампа на аляске
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035690970_0:16:3368:1911_1920x0_80_0_0_b3d5eb16c8fca9842f2a148fad6a1da1.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и он сам."Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому ещё раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося на Аляске саммита с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/tramp-2035697057.html
украина
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035690970_334:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_87cfe8b8f2b1a3e691c32cc258f169ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, встреча путина и трампа на аляске, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине

Трамп: Путин очень заинтересован в прекращении конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и он сам.
"Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому ещё раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося на Аляске саммита с Путиным.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп заявил, что знает команду Путина
02:23
 
В миреУкраинаВстреча Путина и Трампа на АляскеАляскаСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала