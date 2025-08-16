https://ria.ru/20250816/tramp-2035694613.html
Трамп считает, что он и Путин одинаково хотят закончить конфликт на Украине
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и он сам."Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому ещё раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося на Аляске саммита с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
