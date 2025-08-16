https://ria.ru/20250816/tramp-2035691495.html
Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным
Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным достигнут "огромный прогресс". РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:05:00+03:00
2025-08-16T02:05:00+03:00
2025-08-16T04:04:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
аляска
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701827_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_c05155783b9fa371a4c0aa79066a0f5b.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным достигнут "огромный прогресс"."Мы действительно достигли огромного прогресса", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11e8b5f8a81615fc163703a30c9e3e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша, аляска, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Дональд Трамп, В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным
Трамп заявил, что достиг с Путиным огромного прогресса на встрече в Аляске