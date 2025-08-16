https://ria.ru/20250816/tramp-2035691495.html

Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам встречи с Путиным

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным достигнут "огромный прогресс"."Мы действительно достигли огромного прогресса", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

