Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Путину при встрече

Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Путину при встрече - РИА Новости, 16.08.2025

Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Путину при встрече

Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалист по чтению по губам сообщил о том, что президент США Дональд Трамп сказал российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске, информирует британская газета Daily Mail. "Как сообщил британской газете Daily Mail специалист по чтению по губам, первыми словами их встречи были слова Трампа: "Наконец-то". Пожимая руки, Трамп сказал: "Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен", - пишет издание. Эксперт также заявил изданию, что во время сердечного приветствия оба президента пообещали "помочь" друг другу. Позднее, поднявшись на трибуну, Трамп отметил, что стоит пожать руки, потому что это "создаёт хорошее впечатление", на что российский лидер кивнул и протянул руку коллеге из США. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

сша

аляска

