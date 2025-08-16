Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
01:41 16.08.2025 (обновлено: 03:08 16.08.2025)
Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
аляска
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе. "Я не намерен тратить на это время, силы и деньги впустую. Я хочу это сделать и закончить на этой неделе, а не на следующей, чтобы мы провели вторую встречу", - заявил он в интервью.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Luis M. AlvarezПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску
© AP Photo / Luis M. Alvarez
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе.
"Я не намерен тратить на это время, силы и деньги впустую. Я хочу это сделать и закончить на этой неделе, а не на следующей, чтобы мы провели вторую встречу", - заявил он в интервью.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу
