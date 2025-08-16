https://ria.ru/20250816/tramp-2035685343.html
Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине
Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что "не... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:41:00+03:00
2025-08-16T01:41:00+03:00
2025-08-16T03:08:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_154b1ec04f1833c6da54cda583aaacb4.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что "не намерен тратить время впустую" и рассчитывает на прогресс по Украине уже на этой неделе. "Я не намерен тратить на это время, силы и деньги впустую. Я хочу это сделать и закончить на этой неделе, а не на следующей, чтобы мы провели вторую встречу", - заявил он в интервью.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/ssha-2035682805.html
украина
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_93742a1ec9613a8fcf696e49f32ba2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил, что рассчитывает на прогресс по Украине
Трамп заявил, что не намерен тратить время впустую и ждет прогресса по Украине