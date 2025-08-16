https://ria.ru/20250816/tramp-2035685011.html
Трамп может выйти из процесса по Украине, если не будет диалога с Россией
Трамп может выйти из процесса по Украине, если не будет диалога с Россией - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп может выйти из процесса по Украине, если не будет диалога с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что выйдет...
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, что выйдет из украинского мирного процесса, если поймет, что диалог с Россией по этой теме не имеет дальнейших перспектив. "Если всё пойдёт плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду. Если не вижу перспектив, я ухожу", - сказал Трамп.
Трамп может выйти из процесса по Украине, если не будет диалога с Россией
